“Una liberazione”. Così Simone Inzaghi ha etichettato la vittoria della sua Lazio contro l’Inter in Coppa Italia, successo che è valso la qualificazione in semifinale (il Milan sarà il prossimo avversario). Ora, però, dopo i ko contro Napoli e Juventus, i biancocelesti sono chiamati a rispondere anche in campionato, dove affronteranno lunedì alle 19 il Frosinone penultimo: “La squadra con i successi prende sempre più autostima - ha ammesso l’allenatore nella conferenza stampa della vigilia - Veniamo da un buon momento, da una qualificazione meritata, nonostante il rigore subìto all'ultimo. Abbiamo calciato bene dagli undici metri, Strakosha è stato bravissimo. La Juve e l'Inter sono già il passato, dobbiamo ricominciare a fare punti in campionato già da Frosinone”. Sulla sfrenata esultanza a San Siro: “Era per i ragazzi e per i tifosi. Nessuna rivincita da parte mia, ma un’esultanza di liberazione e gioia. I ragazzi erano stati bravissimi con la Juve e i tifosi ci avevano trascinato all'Olimpico. La stessa cosa è successo giovedì a Milano, i tifosi hanno sofferto con l'Inter. Ora però pensiamo a fare bene al campionato”.

"La nuova Lazio mi convince"

Nuovo assetto tattico per la Lazio, nuova da molti punti di vista: “Questa nuova disposizione mi convince, ma non dimentichiamoci che alla fine del girone d'andata eravamo quarti e avevamo passato il girone di Europa League con due partite in anticipo - ha proseguito - Non c'era niente però da buttare via, ora sto provando situazioni diverse. Immobile e Correa davanti con l'alternativa Caicedo mi stanno convincendo, così come Milinkovic e Luis Alberto mezzali. Vedrò di partita in partita”. Sulle situazioni degli infortunati, poi: “Wallace ha avuto uno stiramento tra primo e secondo grado, non lo avremo per circa un mese. Ci dava una mano e delle soluzioni, a Milano stava facendo bene il terzo dopo aver fatto il centrale con la Juventus. Luiz Felipe sta meglio, proveremo a recuperarlo con l'Empoli, gli esami hanno dato esiti positivi. Lukaku sta facendo un lavoro a parte, sta seguendo un protocollo, ha un po' di problemi al tendine rotuleo. A parte Milinkovic squalificato, sono tutti convocati”.

"Romulo è voluto venire qui a tutti i costi"



Inzaghi ha infine provato a spiegare quali siano i segreti della sua Lazio: “Il gruppo deve essere la forza nostra. Un giocatore ci può far vincere una partita. Ci fa piacere essere l'unica italiana ancora su tre fronti. Ci sono sempre scelte da fare, a volte sono difficili, non possono accontentare tutti. Le faccio sempre con coerenza e lucidità”. Su Romulo, ultimo arrivato: “È voluto venire con noi a tutti i costi, è un grande giocatore con una grande professionalità. Con il nostro modulo sarà un'alternativa a Marusic, ci darà una mano con tutte le partite che dobbiamo affrontare”, ha concluso.