Forte, giovane e fedele. Se c'è un giocatore nell'Inter che trasmette sempre sicurezza ai tifosi è Milan Skriniar, baluardo difensivo da ormai oltre un anno e cresciuto esponenzialmente dal giorno del suo arrivo ad Appiano Gentile. In poche settimane il centrale slovacco ha subito conquistato l'amore dei sostenitori nerazzurri, talmente estasiati dalle sue prestazioni da mettere in secondo piano e trascurare quel 'difettuccio' che aveva fatto storcere il naso a qualcuno al momento della firma: il nome di battesimo. Un 'Milan' con cui convivere nonostante tutto, senza possibilità di rimediare a 24 anni di distanza dalla sua nascita. Certo, magari i genitori avrebbero optato per un'altra scelta se solo avessero mai immaginato il futuro del loro talentuoso figlio, ma indietro non si può tornare. Come sistemare, allora, le cose? La soluzione l'ha fornita lo stesso Skriniar, facendo una promessa ai tifosi nerazzurri in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. "Se vinciamo la Champions League vado all'anagrafe e aggiungo 'Inter' al mio nome". Le parole del centrale di Spalletti, che ha collezionato 32 presenze fin qui in stagione, sono solo un estratto di un'intervista che andrà in onda stasera, venerdì 1 marzo, alle 23.15 su Sky Sport Serie A, per lo speciale Sky "I Signori della Serie A". Sarà, comunque, possibile rivedere l'evento in replica sabato e domenica: il 2 marzo appuntamento alle 12, alle 14 e alle 23.30, sempre su Sky Sport Serie A (canale 202), mentre a mezzanotte sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201).