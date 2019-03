Brutta notizia per la Fiorentina e, soprattutto, per Marko Pjaca, ancora una volta molto sfortunato. L'esterno croato, infatti, si è nuovamente rotto il legamento crociato. Storia che si ripete a quasi due anni esatti di distanza dal primo grave infortunio, riportato con la maglia della Croazia al primo anno di Juventus. Il classe '95 uscì al 65' di un'amichevole contro l'Estonia, chiudendo lì la sua stagione e tornando quasi nove mesi dopo tra i convocati di Massimiliano Allegri, prima del prestito allo Schalke 04. In estate ha accettato la sfida Fiorentina, per rilanciarsi dopo questo grave infortunio che ne ha condizionato la passata annata calcistica. Ma, dopo 19 partite e appena un gol in campionato, Pjaca è costretto a chiudere anticipatamente anche questa stagione. Il croato ha riportato un infortunio in allenamento e gli esami strumentali hanno evidenziato una nuova rottura del legamento crociato. Questa volta, però, a essere stato colpito è il ginocchio sinistro, a differenza della prima volta.

Il comunicato

Questo il report medico della società viola: “ACF comunica che nel corso dell’allenamento di ieri il calciatore Marko Pjaca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli esami strumentali svolti nella mattinata odierna hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore. Nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a consulenza chirurgica per programmare il trattamento più opportuno".