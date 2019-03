Calendario Serie A, le partite di oggi

L'anticipo del venerdì e le tre gare del sabato hanno aperto la 28^ giornata di Serie A. La domenica di campionato, però, proporrà la maggior parte del programma, con ben sei partite distribuite tra le 12.30, le 15.00 e le 20.30.

Chi gioca nella domenica della 28^ giornata di Serie A?

Alle ore 12.30 aprirà la domenica di campionato la capolista Juventus, che ritorna a giocare in campionato dopo la straordinaria impresa fatta in Champions League. I bianconeri saranno ospiti del Genoa a Marassi. Alle ore 15.00, invece, sono in programma tre partite. A Empoli ci saranno in palio tre punti fondamentali per la corsa salvezza, con gli azzurri che ospiteranno il Frosinone alla prima dopo il ritorno di Andreazzoli. L'Atalanta riceve il Chievo a Bergamo, mentre la Lazio all'Olimpico affronterà il Parma. Alle ore 18.00 sarà il turno del Napoli: gli azzurri tornano al San Paolo dopo le due trasferte contro Sassuolo e Salisburgo e ospiteranno l'Udinese. Il big match, invece, è in programma alle ore 20.30: a San Siro ci sarà il derby tra Milan e Inter, con tre punti pesanti in palio per la corsa Champions.

Serie A, il programma delle gare di domenica 17 marzo

Genoa-Juventus (domenica 17 marzo ore 12:30)

DAZN



Atalanta-Chievo (domenica 17 marzo ore 15:00)

Sky Sport 253



Empoli-Frosinone (domenica 17 marzo ore 15:00)

DAZN



Lazio-Parma (domenica 17 marzo ore 15:00)

Sky Sport Serie A/Sky Sport 252



Napoli-Udinese (domenica 17 marzo ore 18:00)

Sky Sport Serie A/Sky Sport 252



Milan-Inter (domenica 17 marzo ore 20:30)

Sky Sport Uno/Sky Sport Serie A/Sky Sport 251