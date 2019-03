ATALANTA-CHIEVO: STATISTICHE E CURIOSITÀ

I precedenti sorridono alla squadra bergamesca, uscita vincitrice contro i clivensi in cinque delle ultime sei partite in Serie A

L'1-0 è il risultato delle ultime tre sfide tra le due squadre disputate all'Atleti Azzurri d'Italia

La squadra di Mimmo Di Carlo è l'unica a non aver segnato nei primi 15' di partite in questa Serie A

L'Atalanta ha il record in questo campionato per numero di gol segnati con i difensori: sono 17, tre in meno di quelli siglati da tutto il Chievo sin qui

Solo l'Ancona, prima del Chievo, era arrivato a questo punto del campionato con una o meno vittorie. Era la stagione 2003-2004

Quando vede gialloblù, Alejandro Gomez si esalta: sono cinque i gol realizzati in carriera dal Papu al Chievo Verona

EMPOLI-FROSINONE: STATISTICHE E CURIOSITÀ

Due successi e un pari per l'Empoli nei tre precedenti con il Frosinone: i ciociari sono l'unica squadra affrontata almeno tre volte dai toscani nel massimo campionato contro cui sono ancora imbattuti

Sia l'Empoli che il Frosinone subiscono tantissimi gol nell'ultima mezz'ora: è successo ben 20 volte ai toscani e 19 ai ciociari. Solo il Parma con 22 reti fa peggio negli ultimi minuti di gara

Daniel Ciofani ha segnato tre doppiette in Serie A, due delle quali sono arrivate contro l'Empoli

Occhi puntati su Camillo Ciano, al solito decisivo in trasferta per il Frosinone: l'attaccante è entrato in 6 delle 11 reti segnate dalla squadra di Baroni lontano dallo Stirpe