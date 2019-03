Milito e il 'no' al Real

Un paio di idoli - Luis Suarez, Falcao - e Diego Milito come sponsor: Lautaro ha esordito tra i professionisti nel 2015 entrando al posto del 'Principe' nerazzurro, quello che decise una finale di Champions nel 2010 con una doppietta. Dici il suo nome e pensi al Triplete. Diego l'ha sempre apprezzato: "Ha una mentalità vincente, farà grandi cose". Prima di andare all'Inter i due si sono sentiti a lungo, scambiandosi qualche consiglio: "Milito mi ha spiegato cosa significa l’Inter, ne sono orgoglioso". Il 'Toro' ha capito subito, e si vede. Prima di sbarcare in Europa ci ha pensato a lungo, nel 2014 rifiutò perfino il Real: "Non me la sento, non sono ancora pronto", disse al suo procuratore. Il tempo gli ha dato ragione.

Il 'nuovo' Mauro Icardi

A 20 anni segna 9 gol in Prima divisione, a 21 ne realizza 13. L'Inter riesce a bloccarlo prima dell'estate portandolo a Milano per 30 milioni di dollari. Stavolta cambia lo sponsor: da Milito a Mauro Icardi, il suo migliore amico, argentino come lui. Tra i due non c'è invidia, non c'è rancore, soltanto rispetto e stima reciproca, tant'è che adesso Lautaro l'ha sostituito dopo il 'caso' iniziato più di un mese fa. Icardi ha un problema al ginocchio (ufficialmente), deve ancora fare pace con la società, non gioca una partita ufficiale dal 9 febbraio e non segna dal 31 gennaio (Inter-Lazio di Coppa Italia). In Serie A addirittura dal 15 dicembre.

Lautaro è sbucato dal nulla nel momento di crisi sostituendo Mauro: gol a Parma, gol a Cagliari (inutile ai fini del risultato) e 'partidazo' nel derby col Milan: "Sono felice per ciò che sto vivendo, penso a lavorare, a dare il massimo. Ogni volta che ho l'opportunità cerco di sfruttarla, è il mio compito". Anche se nel tempo libero pensa poco al calcio: "Preferisco guardarmi il basket". Quel bivio che poteva essere ma non è stato. Meglio per l'Inter.