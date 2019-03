Allenamento concluso ad Appiano

Per Mauro Icardi si tratta di un nuovo inizio. E' terminato l'allenamento in cui l'attaccante argentino è rientrato in gruppo, un gruppo decimato dall'assenza di numerosi nazionali. Tuttavia dopo il lavoro svolto in palestra, Icardi è stato preso in "cura" da un preparatore dedicato con l'obiettivo di recuperare la condizione fisica dopo il periodo di stop che dura dallo scorso 13 febbraio. Ad Appiano presente la dirigenza nerazzurra al gran completo. Da questo momento Icardi è di nuovo a disposizione di Spalletti e sarà l'allenatore a gestirne il rientro in campo.