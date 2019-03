Il fantacalcio in Italia è una cosa seria, un ‘gioco’ che coinvolge gran parte degli appassionati calcistici di ogni età. Sfide all’ultimo voto e campionati interi decisi molto spesso da un gol, un assist o… una parata. Come nel caso di Alessio Cragno, miglior portiere del campionato di Serie A per media voto e a sua volta grande esperto proprio di fantacalcio. Tanto che, sui social, il portiere del Cagliari è stato protagonista di siparietto davvero simpatico: "Sei il nostro capitano da tre anni", "Puntiamo sempre su di te", "Da tre anni sei la nostra certezza", "Continua così portierone", "Il nostro motto è: 'nel dubbio si schiera Cragno'", i commenti di alcuni tifosi sul suo profilo Instagram. Incitamenti che non sono passati inosservati al portiere del Cagliari che, sempre via social, ha voluto rispondere agli incoraggiamenti dei fantallenatori: "Grazie ragazzi! Spero di essere stato all'altezza. Sento tutta la responsabilità del caso", il messaggio del portiere del Cagliari. Attento tra i pali così come suoi social. Il fantacalcio d'altronde è una cosa seria…