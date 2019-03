40 giorni dopo Mauro Icardi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo: questa è la notizia, importante, che arriva da Appiano Gentile. Nei giorni scorsi l'attaccante argentino aveva infatti svolto lavoro differenziato per recuperare la condizione. Il rientro graduale sta quindi proseguendo, ma il passo in avanti c'è stato. Oggi rientrano dalle nazionali de Vrij, Skrinar e Asamoah, domani torneranno altri giocatori fondamentali del gruppo, Perisic e Brozovic tra tutti. Ora la palla passa a Spalletti, che avrà cinque allenamenti per verificare le condizioni del numero 9 prima delle convocazioni previste per sabato. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se e come Icardi potrà essere impiegato nella sfida importante in chiave Champions contro la Lazio domenica sera. Oggi, tra l'altro, alla Pinetina sono presenti il Presidente Zhang Jr, l'Amministratore delegato Marotta e il Ds Ausilio: un altro segnale importante di presenza della società in un momento chiave della stagione.