Continua il momento negativo per il Milan. Dopo le sconfitte nel derby e contro la Sampdoria, il pareggio con l'Udinese. Ma la preoccupazione per Gattuso arriva dagli infortunati. Gianluigi Donnarumma e Lucas Paquetá sono stati costretti ad abbandonare il campo durante il primo tempo della sfida contro la squadra di Tudor. Oggi sono stati sottoposti agli esami medici per capire l'entità degli infortuni: il portiere ha riportato una lesione di primo grado del muscolo flessore della coscia destra. Un nuovo esame di controllo sarà programmato in base all'evoluzione clinica, starà fermo circa 10 giorni. Dovrebbe saltare le sfide di campionato contro Juventus e Lazio. La risonanza magnetica effettuata sul brasiliano ha invece confermato un trauma distorsivo di secondo grado della caviglia destra, che lo terrà lontano dai campi di gioco per tre settimane. Paquetá verrà rivalutato la prossima settimana. L'obiettivo è che possa tornare in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, in programma a San Siro il prossimo 24 aprile.

Gli altri infortuni

Franck Kessié soffre di un'infiammazione al ginocchio sinistro. Questa mattina il centrocampista ha svolto un allenamento differenziato e sarà nuovamente a disposizione di Gattuso tra tre giorni. Andrea Conti ha riportato un affaticamento dei muscoli flessori della coscia sinistra e tornerà ad allenarsi con il gruppo tra cinque giorni. Infine, la contusione al piede sinistro di Suso si sta risolvendo e già oggi si è allenato regolarmente con la squadra.