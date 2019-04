Brutte notizie per il Milan e per Gattuso, che con ogni probabilità perderà sia Paquetá che Donnarumma per la partita contro la Juventus. I due giocatori si sono entrambi infortunati nel primo tempo del match contro l’Udinese: prima Gianluigi Donnarumma, che al 13' è stato costretto a lasciare il posto a Pepe Reina a causa di un fastidio muscolare ai flessori della coscia destra accusato durante una normale uscita dall'area. Poi, una trentina di minuti più tardi, è stata la volta di Lucas Paquetà, che ha lasciato il campo vistosamente dolorante in volto a causa di un colpo alla caviglia destra subito durante un duro contrasto di Behrami. Il brasiliano ha provato a restare sul terreno di gioco per qualche minuto, ma dopo un altro leggero colpo non ha potuto far altro che tornare negli spogliatoi, sostituito da Castillejo.

Paquetá via da San Siro in stampelle

Che i due infortuni, soprattutto quello del brasiliano, non fossero di poco conto già lo si era capito sul terreno di gioco al momento delle sostituzioni. Ma la conferma della gravità arriva dalle immagini e dalle notizie che sono giunte da San Siro nel post partita. Parla da solo, ad esempio, il video che ritrae l'ex Flamengo lasciare San Siro sulle stampelle e con una vistosa fasciatura sulla caviglia destra: pensare che possa recuperare per la partita di sabato contro la Juventus sembra molto complicato. Qualche certezza in più invcece per Gianluigi Donnarumma che si è immediatamente sottoposto a un controllo strumentale presso la clinica Columbus che ha riscontrato una piccola lesione al flessore. Non dovrebbe essere nulla di clamoroso, ma con ogni probabilità il portiere non riuscirà a recuperare per la sfida ai bianconeri.