Procede bene il recupero di Lorenzo Insigne, che è sempre più vicino ad una totale guarigione dall’infortunio muscolare che ormai lo tiene fermo da quasi un mese. In giornata, il giocatore del Napoli ha sostenuto una parte dell’allenamento con il gruppo, segno dunque di un ritorno imminente. Tuttavia, sono poche al momento le possibilità che Carlo Ancelotti decida di rischiarlo per la partita contro il Genoa, dal momento che gli azzurri sono attesi dal ben più delicato impegno giovedì sera a Londra contro l’Arsenal, per i quarti di finale d’andata di Europa League. Se Insigne confermasse la propria tabella di marcia, sarebbe disponibile per la trasferta dell’Emirates, in cui sarebbe difficile privarsene.

Insigne, un mese dopo

È pur vero, al tempo stesso, che l’ultima gara disputata risale allo scorso 10 marzo, nel pareggio contro il Sassuolo in campionato. In pratica passerà un mese in cui sostanzialmente non ha giocato, e potrebbe essere troppo per Ancelotti che potrebbe preferirgli un calciatore più pronto per la situazione. In tal senso, la gara col Genoa potrebbe essere un’opportunità per fargli riprendere confidenza col campo, dandogli qualche minuto, in vista della sfida europea che per il Napoli vale un’intera stagione.