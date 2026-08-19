Il primo turno di Serie A della stagione si gioca tra sabato 22 e lunedì 24 agosto. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Udinese-Como, Genoa-Napoli e Torino- Milan. la giornata di Serie A si apre sabato alle 18.30 con Udinese-Como, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, e Inter-Monza. A seguire alle 20.45 Genoa-Napoli, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, e Parma-Cagliari. Sono quattro gli appuntamenti della domenica con, alle 18.30, Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, mentre alle 20.45 è il momento di Torino-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, e Atalanta-Sassuolo. La giornata di campionato si conclude lunedì con Bologna-Lazio alle 18.30 e il posticipo delle 20.45 Roma-Fiorentina.