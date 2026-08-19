Serie A, la presentazione della 1^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
Riparte il campionato di Serie A e lo fa sabato 22 agosto con, alle 18.30, Udinese-Como, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. La giornata si conclude poi lunedì 24 agosto. Le partite della prima giornata della stagione: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il primo turno di Serie A della stagione si gioca tra sabato 22 e lunedì 24 agosto. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Udinese-Como, Genoa-Napoli e Torino- Milan. la giornata di Serie A si apre sabato alle 18.30 con Udinese-Como, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, e Inter-Monza. A seguire alle 20.45 Genoa-Napoli, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, e Parma-Cagliari. Sono quattro gli appuntamenti della domenica con, alle 18.30, Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce, mentre alle 20.45 è il momento di Torino-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, e Atalanta-Sassuolo. La giornata di campionato si conclude lunedì con Bologna-Lazio alle 18.30 e il posticipo delle 20.45 Roma-Fiorentina.
Serie A, la programmazione della 1^ giornata
Sabato 22 agosto
- ore 18.30: Udinese-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW – [Arena]
- ore 18.30: Inter-Monza su DAZN 1 – [Marinelli]
- ore 20.45: Genoa-Napoli su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Di Bello]
- ore 20.45: Parma-Cagliari su DAZN 1 – [Perenzoni]
Domenica 23 agosto
- ore 18.30: Frosinone-Juventus su DAZN 1 – [Ayroldi]
- ore 18.30: Venezia-Lecce su DAZN 2 – [Rapuano]
- ore 20.45: Torino-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Zufferli]
- ore 20.45: Atalanta-Sassuolo su DAZN 2 – [Crezzini]
Lunedì 24 agosto
- ore 18.30: Bologna-Lazio su DAZN 1 – [Maresca F.]
- ore 20.45: Roma-Fiorentina su DAZN 1 – [Marcenaro]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 1^ giornata
Sono tre i giocatori squalificati per la 1^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.
- Mkhitaryan (Inter)
- Britschgi (Parma)
- Kabasele (Udinese)