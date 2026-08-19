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Serie A, arbitri della 1^ giornata: Roma-Fiorentina a Marcenaro, Marinelli per Inter-Monza

le designazioni

Ufficiali le designazioni arbitrali per la prima giornata di Serie A. Marinelli dirigerà Inter-Monza, mentre Di Bello sarà l'arbitro di Genoa-Napoli, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Ayroldi è stato scelto per Frosinone-Juventus, Zufferli per Torino-Milan, altra partita trasmessa su Sky, mentre Arena arbitrerà Udinese-Como, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Chiude la giornata Roma-Fiorentina assegnata a Marcenaro

GLI INDISPONIBILI

INTER – MONZA     Sabato 22/08 h. 18.30

MARINELLI

DI GIOIA – PALERMO

IV:      DI MARCO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      MARINI

 

UDINESE – COMO      Sabato 22/08 h. 18.30 su Sky Sport

ARENA

MONDIN – LAUDATO

IV:      CHIFFI

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      RUTELLA

 

GENOA – NAPOLI     Sabato 22/08 h. 20.45 su Sky Sport

DI BELLO

ROSSI M. – DEI GIUDICI

IV:       MANGANIELLO

VAR:      MERAVIGLIA

AVAR:       COSSO

 

PARMA – CAGLIARI    Sabato 22/08 h. 20.45

PERENZONI

MASTRODONATO – POLITI

IV:     DOVERI

VAR:      DIONISI

AVAR:     PEZZUTO

 

FROSINONE – JUVENTUS    h. 18.30

AYROLDI

ROSSI L. – MORO

IV:      MARIANI

VAR:     MARINI

AVAR:    PICCININI

 

VENEZIA – LECCE     h. 18.30

RAPUANO

TRINCHIERI – CECCON

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     GHERSINI

AVAR:      ABISSO

 

ATALANTA – SASSUOLO    h. 20.45

CREZZINI

MELI – FONTEMURATO

IV:     PAIRETTO

VAR:     GIUA

AVAR:     MAGGIONI

 

TORINO – MILAN     h. 20.45 su Sky Sport

ZUFFERLI

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV:     MASSA

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       SANTORO

 

BOLOGNA – LAZIO      Lunedì 24/08 h. 18.30

MARESCA F.

CECCONI - BIANCHINI

IV:       FELICIANI

VAR:      DI PAOLO

AVAR:      MASSIMI

 

ROMA – FIORENTINA    Lunedì 24/08 h. 20.45

MARCENARO

LO CICERO – ROSSI C.

IV:     FABBRI

VAR:    ABISSO

AVAR:      GIUA

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