Serie A, arbitri della 1^ giornata: Roma-Fiorentina a Marcenaro, Marinelli per Inter-Monzale designazioni
Ufficiali le designazioni arbitrali per la prima giornata di Serie A. Marinelli dirigerà Inter-Monza, mentre Di Bello sarà l'arbitro di Genoa-Napoli, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Ayroldi è stato scelto per Frosinone-Juventus, Zufferli per Torino-Milan, altra partita trasmessa su Sky, mentre Arena arbitrerà Udinese-Como, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW. Chiude la giornata Roma-Fiorentina assegnata a Marcenaro
INTER – MONZA Sabato 22/08 h. 18.30
MARINELLI
DI GIOIA – PALERMO
IV: DI MARCO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MARINI
UDINESE – COMO Sabato 22/08 h. 18.30 su Sky Sport
ARENA
MONDIN – LAUDATO
IV: CHIFFI
VAR: CAMPLONE
AVAR: RUTELLA
GENOA – NAPOLI Sabato 22/08 h. 20.45 su Sky Sport
DI BELLO
ROSSI M. – DEI GIUDICI
IV: MANGANIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: COSSO
PARMA – CAGLIARI Sabato 22/08 h. 20.45
PERENZONI
MASTRODONATO – POLITI
IV: DOVERI
VAR: DIONISI
AVAR: PEZZUTO
FROSINONE – JUVENTUS h. 18.30
AYROLDI
ROSSI L. – MORO
IV: MARIANI
VAR: MARINI
AVAR: PICCININI
VENEZIA – LECCE h. 18.30
RAPUANO
TRINCHIERI – CECCON
IV: ALLEGRETTA
VAR: GHERSINI
AVAR: ABISSO
ATALANTA – SASSUOLO h. 20.45
CREZZINI
MELI – FONTEMURATO
IV: PAIRETTO
VAR: GIUA
AVAR: MAGGIONI
TORINO – MILAN h. 20.45 su Sky Sport
ZUFFERLI
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV: MASSA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: SANTORO
BOLOGNA – LAZIO Lunedì 24/08 h. 18.30
MARESCA F.
CECCONI - BIANCHINI
IV: FELICIANI
VAR: DI PAOLO
AVAR: MASSIMI
ROMA – FIORENTINA Lunedì 24/08 h. 20.45
MARCENARO
LO CICERO – ROSSI C.
IV: FABBRI
VAR: ABISSO
AVAR: GIUA