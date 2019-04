La Procura della FIGC aveva richiesto la prova tv per Mario Mandzukic, protagonista di un fallo a palla lontana su Romagnoli durante Juventus-Milan. L'attaccante non è stato però punito per il calcetto dato al difensore centrale rossonero, che aveva poi scatenato anche la reazione di Piatek con successiva lite tra i due centravanti. Il gesto di Mandzukic, secondo il Giudice Sportivo, “non assume con certezza i connotati della condotta violenta”. Anche in caso contrario, tra l'altro, la squalifica non sarebbe scattata, considerato che il VAR ha visto e valutato l'episodio ritenendo opportuno non intervenire. Non c'è stata dunque alcuna sanzione nei confronti di Mario Mandzukic, che sarà regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara di Ferrara contro la Spal.

Tutti gli squalificati

Sono invece otto i calciatori fermati dal Giudice Sportivo in vista della 32^ giornata del campionato di Serie A. Tre di questi sono stati espulsi nel corso dell'ultimo turno. Mattia Bani del Chievo Verona, Stefano Sturaro del Genoa e Marvin Romeo Zeegelaar dell'Udinese. Gli altri cinque calciatori, invece, sono stati squalificati in quanto arrivati al limite di cinque ammonizioni: sono Milan Badelj della Lazio, Andrea Belotti del Torino, Luca Ceppitelli del Cagliari, Domenico Maietta dell'Empoli e Aleksandar Kolarov della Roma.