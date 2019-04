Sei partite alla fine della stagione, "sei finali" da vincere per far tornare il Milan in Champions League: questo il pensiero di Patrick Cutrone, che a Sky Sport ha parlato in vista del rush finale che inizierà sabato con il lunch match del Tardini contro il Parma: "Una partita fondamentale per il quarto posto - ha detto - che è il nostro obiettivo. Vogliamo qualificarci in Champions a tutti i costi, le sei partite che mancano saranno sei finali. Sentire la musica della Champions? Sarebbe bellissimo giocarci, faremo di tutto per arrivarci. In questo senso la vittoria contro la Lazio ci ha aiutato mentalmente, ma non dobbiamo abbassare la guardia".

"Io e Piatek possiamo giocare insieme"



Cutrone, che soprattutto dopo l'arrivo di Piatek ha trovato poco spazio in campo, ha parlato proprio del rapporto con il nuovo collega di reparto: "Con Piatek ho un grande rapporto e un ottimo feeling in campo. Abbiamo dimostrato di poter giocare insieme, io faccio di tutto per convincere l'allenatore. Normale che vorrei giocare di più, ogni giocatore ha voglia di essere titolare - ha ammesso - ma io mi impegno sempre al massimo in allenamento per farmi trovare pronto in partita, poi sceglie il mister. L'atteggiamento conta più di tutto". Infine, una battuta sulla questione che ha coinvolto Kessié e Bakayoko dopo Milan-Lazio: "L'argomento è chiuso, se n'è parlato un po' troppo".