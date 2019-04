Ancora una brutta notizia per il Napoli di Carlo Ancelotti. Dopo la grande amarezza per l’eliminazione dai quarti di Europa League contro l’Arsenal, l’allenatore azzurro dovrà infatti fare i conti con una perdita importante, quella di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo classe 1991 – impiegato in 28 occasioni in questa stagione tra tutte le competizioni disputate dal Napoli – ha infatti riportato una piccola infrazione al dito del piede che gli impedirà sicuramente di prendere parte al match contro l’Atalanta in programma lunedì 22 aprile alle ore 19 allo stadio San Paolo. Uno stop che sicuramente complica i piani di formazione di Ancelotti, che in questa stagione ha dimostrato di puntare con decisione su Maksimovic. Resta adesso da capire l’entità precisa (e i relativi tempi di recupero) dell’infortunio, con le condizioni del difensore serbo del Napoli che verranno valutate nei prossimi giorni.