La Roma ha voluto ricordare il 25 aprile con un'iniziativa particolare. In occasione della Festa della Liberazione, la società giallorossa ha dedicato una puntata di "Romanisti", programma che va in onda ogni giovedì su Roma Tv (ch. 213 del bouquet sky) e sul canale ufficiale YouTube), a un suo tifoso speciale: Alberto Sed. 90 anni e tifoso romanista da sempre, Alberto Sed ha raccontato la sua passione per i colori giallorossi e per Francesco Totti. Ma ha anche ricordato la sua storia, quella di deportato ad Auschwitz, nel campo di concentramento e sterminio simbolo della Shoah. Per il solo fatto di essere ebrei, Alberto, sua madre e le sue sorelle furono arrestati e deportati nel campo di sterminio nazista. Ad Auschwitz la madre e due sorelle furono uccise nelle camere a gas, vittime della follia nazista. Sed ha raccontato l'orrore ma anche la rinascita, faticosa, senza però perdere l'ironia: "Se non fossi stato deportato sarei diventato più forte di Totti". La chiusura è un manifesto di umanità: "Abbiamo un solo Dio e ci piace il calcio: già siamo uguali"