Il campionato di Serie A è arrivato alla 35^ giornata, quattro turni e 360 minuti per dare gli ultimi verdetti. La Juventus ha già festeggiato lo scudetto e, insieme al Napoli, ha già in tasca la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. Per gli altri due posti sono ancora in corsa Inter, Atalanta, Roma, Torino, Milan e Lazio, che dovranno poi dividersi anche le due posizioni utili per l'Europa League, per le quali ha ancora una piccolissima speranza anche la Sampdoria. Da decretare anche l'ultima retrocessa, considerando che anche il Frosinone è ormai spacciato (il Chievo è aritmeticamente in Serie B).

Quando e a quali orari si gioca la 35^ giornata?

La 35^ giornata inizia di venerdì, per poi proseguire con i due anticipi del sabato, con sei gare la domenica e un Monday Night a chiudere la quattro giorni di Serie A.

Si inizierà con il 148° derby tra Juventus e Torino in Serie A. I granata, mai come quest'anno, cercano punti pesanti ma hanno vinto una sola volta contro i bianconeri negli ultimi 25 anni, l'ultima in casa della Juve addirittura nel 1995.

Sabato pomeriggio, alle ore 18.00, ci sarà invece Chievo-Spal. Queste due squadre si sono affrontate appena tre volte in Serie A, negli ultimi due anni, con un successo dei gialloblù e due pareggi. La Spal è a un passo dalla salvezza, mentre il Chievo è già retrocesso in B. Sabato sera, invece, si giocherà Udinese-Inter: i bianconeri devono difendere un vantaggio di 4 punti sulla zona retrocessione, mentre i nerazzurri vogliono mantenere la terza posizione che vale la qualificazione alla fase a gironi della prossima Champions League. L'Inter ha vinto 7 degli ultimi 8 confronti diretti.

Domenica ci sarà poi una lunga giornata, che inizierà alle 12.30 con il derby toscano tra Empoli e Fiorentina. Gli azzurri sono in una situazione disperata: terzultimi a 29 punti, a -4 dall'Udinese. I viola non hanno più nulla da chiedere al campionato ma vogliono ritrovare il sorriso dopo dieci gare senza vittoria. Alle ore 15 ci sarà un importantissimo Lazio-Atalanta, vero e proprio scontro diretto per la Champions: per i biancocelesti è l'ultima chiamata, i nerazzurri devono invece difendere il quarto posto per coronare questo sogno. Al Tardini ci sarà Parma-Samp: i gialloblù hanno vinto solo una delle ultime sei gare contro i blucerchiati, per il resto due pareggi e tre sconfitte. Al Mapei Stadium, invece, il Sassuolo ospita il Frosinone: una sconfitta potrebbe decretare la retrocessione aritmetica dei giallazzurri. Cerca punti salvezza anche il Genoa, che alle 18 ospita a Marassi una Roma in piena lotta Champions: i giallorossi non perdono contro i rossoblù da 9 partite (8 vittorie e 1 pareggio). Il posticipo della domenica sera sarà Napoli-Cagliari: gli azzurri hanno archiviato la pratica Champions, i rossoblù sono praticamente salvi.

Lunedì sera, infine, ci sarà Milan-Bologna. I rossoneri hanno perso solo una delle ultime 18 partite contro i rossoblù ma hanno ottenuto appena 5 punti nelle ultime 7 gare di Serie A, frenando nella corsa Champions. La squadra di Mihajlovic, invece, è vicinissima alla salvezza.

Dove si gioca il big match di giornata?

Il big match di giornata sarà sicuramente il derby tra Juventus e Torino. Per i bianconeri avrà un significato solo emotivo, considerando che lo scudetto è stato già vinto da due settimane. Per i granata, invece, sarà un'altra gara importantissima: la squadra di Mazzarri sta facendo un grande campionato e, dopo la vittoria sul Milan, può sognare concretamente la Champions. Un'altra gara importante, sempre in chiave quarto posto, sarà quella tra Lazio e Atalanta all'Olimpico.

Calendario e orari della 34^ giornata

Juventus-Torino, venerdì 3 maggio alle 20.30 (Sky Sport Serie A)

Chievo-Spal, sabato 4 maggio alle 18 (Sky Sport Serie A)



Udinese-Inter, sabato 4 maggio alle 20.30

Empoli-Fiorentina, domenica 5 maggio alle 12.30

Parma-Sampdoria, domenica 5 maggio alle 15 (Sky Sport 253)

Lazio-Atalanta, domenica 5 maggio alle 15 (Sky Sport Serie A)

Sassuolo-Frosinone, domenica 5 maggio alle 15

Genoa-Roma, domenica 5 maggio alle 18 (Sky Sport Serie A)

Napoli-Cagliari, domenica 5 maggio alle 20.30 (Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno)

Milan-Bologna, lunedì 6 maggio alle 20.30(Sky Sport Serie A)