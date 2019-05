È un Claudio Ranieri deluso, ma non arrendevole, quello che commenta il pareggio della Roma sul campo del Genoa. Un risultato che lascia l'amaro in bocca ai giallorossi, avanti con El Shaarawy nel finale, raggiunti da un gol di Romero su calcio d'angolo nel recupero e salvati da Mirante sul rigore di Sanabria. Ai microfoni di Sky Sport, Ranieri ha commentato così il match: "Sono stati bravi loro a non mollare mai, era una partita difficilissima e lo sapevamo. Peccato, ci siamo lasciati sorprendere sul calcio d'angolo, altrimenti portato la vittoria in porto. Errore della difesa? Stavamo schermando Romero, con Schick, ma poi è riuscito a smarcarsi. E menomale che Mirante ha parato il rigore... forse questo è un segnale, perché ci permette di rimanere agganciati. È un peccato perché ci servivano i tre punti, però non molliamo".

"Siamo ancora in corsa per la Champions"



Ranieri dunque non si arrende e crede ancora alla Champions League: "Siamo riusciti a raddrizzare una situazione problematica, siamo in corsa e lotteremo fino in fondo. A quanto sarà la quota Champions? Non lo so, spero solo che ci rientreremo". Infine, Ranieri ha chiarito la vicenda relativa alle dichiarazioni su Lazio-Inter del 2010: "Mi riferivo all’episodio dello striscione, che è stato anche una cosa bella e ironica, invece delle coltellate che ci sono a volte: io pensavo a quello quando ho detto quella frase, il resto non è il mio mestiere. È stato fatto un po’ di baccano, mi sono detto: bentornato in Italia".