Un ultimo passo per la Champions, 90' per tagliare un traguardo storico. Atalanta-Sassuolo non può essere una partita come tutte le altre per i tifosi nerazzurri, che possono vedere il loro sogno trasformarsi in realtà. Gran merito va dato anche a Josip Ilicic, protagonista di un'altra stagione super. Dalla paura per l'infezione estiva al ruolo di trascinatore. 13 gol e 9 assist il bottino raccolto, numeri molto vicini a quelli della scorsa annata. Gasperini lo schiererà dal 1' anche nell'ultima giornata di campionato. Al Mapei sarà esordo bergamasco, con i sostenitori atalantini che si faranno sentire anche prima del calcio d'inizio. Chissà che questo non possa strappare un sorriso allo sloveno: "Ci sono due cose che mi danno fastidio nel mondo del clacio - ha raccontato sul sito ufficiale dell'Atalanta - ovvero fare il riscaldamento e sentir parlare di fantacalcio. Come se noi calciatori pensassimo a questo gioco. Noi giochiamo per la società, per la città e per noi stessi. Basta". Parole chiarissime, anche se i suoi fantallenatori lo perdoneranno per tutti i punti che hanno guadagnato grazie a lui.

Il futuro di Ilicic

Saranno novanta minuti particolari quelli contro il Sassuolo dunque. Potrebbero essere anche gli ultimi di Ilicic con la maglia dell'Atalanta. Su di lui, infatti, è molto forte l'interesse del Napoli, con gli azzurri che hanno già raggiunto l'intesa con il giocatore sulla base di un triennale da 2,2 milioni di euro a stagione. Adesso ci sarà da trattare con l'Atalanta però. Gli azzurri vorrebbero chiudere il tutto per 12 milioni più Inglese come contropartita. I nerazzurri potrebbero proporre a Ilicic un rinnovo a cifre importanti. Ora lo sloveno guadagna 1 milione e mezzo all'anno ed è in scadenza nel 2020.