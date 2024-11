Condò: “Senza Vlahovic la Juve non è esistita"

Nel post di Milan-Juve l’analisi di Paolo Condò: “Il piano di Fonseca era ripetere la partita di Madrid ma guardando le partite precedenti avrebbe dovuto sapere che la Juventus non attacca e non è il Real, cioè una squadra che si scopre: era improduttivo quel tipo di schieramento”. Poi la provocazione: “Stasera (ieri, ndr) ha vinto Vlahovic: senza di lui, molto criticato e discusso perchè dovrebbe difendere, la Juve non è esistita”

MILAN-JUVE, HIGHLIGHTS