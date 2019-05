Una prima volta che sarà difficile da dimenticare. Dopo una stagione superlativa, l’Atalanta si qualifica alla Champions League. Un biglietto staccato per l’Europa che riscrive la storia del club, mai così in alto (e mai terza in campionato) in 112 anni. Un grande traguardo che vale una grande festa, come quella che ha visto protagonisti nella notte tra lunedì e domenica tutti i giocatori nerazzurri. Prima la gioia al Mapei Stadium di Reggio Emilia, momentanea "casa" in virtù dei lavori di ristrutturazione in corso allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia, poi quella in pullman nel ritorno verso Bergamo. E ancora in città, dove centinaia di tifosi si sono riuniti per attendere gli uomini di Gasperini: fumogeni e cori a squarciagola per ringraziare l’Atalanta, come documentato da Pierluigi Gollini - salito, insieme ad alcuni compagni, anche sul tetto del pullman per aizzare la folla - sul suo account Instagram. Tutta la squadra si è poi trasferita in discoteca, per brindare ancora una volta al successo: presente nella circostanza anche un vecchio compagno come Roberto Gagliardini, anche lui in vena di festa vista la qualificazione della sua Inter alla prossima Champions.