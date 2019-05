Wanda Nara torna a difendere Mauro Icardi. Dopo un’ultima di campionato contro l’Empoli elettrizzante, sfida che ha portato l’Inter a staccare il pass per la prossima Champions League, sono state diverse le critiche nei confronti dell’attaccante argentino, colpevole di aver sbagliato un rigore quasi decisivo: "Succede di sbagliarne uno - ha risposto la moglie-agente di Maurito a Tiki Taka - A chi ha i c... di batterlo succede. Anche io nell’occasione ho detto una parolaccia, comunque: se un rigore non entra nessuno gli può dire bravo. Ma alla fine - ha aggiunto - abbiamo raggiunto quello che volevamo, basta. Ora si ricomincia la prossima stagione". Wanda è poi entrata nel dettaglio della partita, terminata 2-1 a favore dei nerazzurri, che nel finale hanno provato più di un brivido: "È stata una partita con tante emozioni, essere interista ti fa sapere che il cuore funziona benissimo. Mauro è uno che è freddo, capita anche a Messi e Ronaldo di sbagliare. Ricordo che ha fatto anche altri due rigori pesantissimi dopo tutto quello che è successo". Poi su Instagram ha aggiunto: "A volte non basta un gol al Barcellona, uno al Tottenham, tre gol nel derby, 124 reti a 26 anni. A volte nessuno si rende conto di chi gioca con dolore. A volte il calcio ti mette a dura prova. Ma per me e per noi l'unica cosa che conta è l'orgoglio di sapere che sei un grandissimo uomo, prima di essere un grandissimo giocatore. Sempre fieri di te e di vedere i tuoi occhi illuminati giocando per la squadra che ami", ha concluso Wanda.