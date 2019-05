Conquistati il quarto posto e il pass per la prossima Champions League grazie al 2-1 sull'Empoli nell'ultimo turno di campionato, l'Inter è già nel futuro. Antonio Conte sarà annunciato come nuovo allenatore nerazzurro entro la finale di Champions tra Tottenham e Liverpool, in calendario sabato 1 giugno al Wanda Metropolitano. Conte sarà presente in tribuna a Madrid in compagnia dei vertici della dirigenza dell'Inter: il presidente Steven Zhang, il CEO Alessandro Antonello, l'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio. La firma sul contratto potrebbe arrivare già in settimana, mercoledì o forse giovedì, giornata per la quale i responsabili della Pinetina sono stati preallertati per un possibile sopralluogo dell'ex allenatore di Juventus, Chelsea e Nazionale nella struttura. L'unica ragione che potrebbe far slittare di qualche giorno l'ufficialità è legata all'incontro che i rappresentanti societari dovranno prima avere con l'attuale allenatore Luciano Spalletti, che potrebbe essere impegnato per motivi personali in Toscana nei prossimi giorni. Dopo l'ufficialità dell'accordo, l'agenda di Conte prevede un viaggio in Cina per conoscere di persona il proprietario dell'Inter Jindong Zhang.