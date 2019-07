La nuova Sampdoria di Eusebio Di Francesco è pronta a ripartire. Lo farà il 9 luglio, giorno in cui la squadra si sposterà fra Genova e Bogliasco, laddove si svolgeranno le prime sedute d'allenamento e i primi test medici di rito. Poi, dal 14 luglio al 27 dello stesso mese, sarà il momento del ritiro vero e proprio, con la squadra che alloggerà presso il Blu Hotel Acquaseria di Ponte di Legno-Tonale, in Alta Valle Camonica, per poi allenarsi nel centro sportivo di Temù. Sarà l'occasione giusta per provare i primi schemi dell'allenatore ex Roma, che non vede l'ora di ripartire: "Voglio una squadra brillante, viva, competitiva, che faccia la partita. Penso che la squadra abbia già questo DNA, devo solo lavorare sulle mie idee di gioco e cercare di trasmetterle” Le parole di Di Francesco nel giorno della presentazione ai canali ufficiali del club. Bene, molto dipenderà dalla qualità del ritiro, vero punto di partenza.

Il calendario delle amichevoli

Il primo test che la Samp affronterà sarà come di consuetudine quello del 17 luglio, quando i blucerchiati ospiteranno nel proprio ritiro il Sellero Novelle, squadra locale della prima categoria lombarda. Tre giorni dopo, il 20, di nuovo in campo: dall'altra parte ecco il Real Vicenza A, formazione di calciatori svincolati, che prevede la disputa di due differenti partite da 45' ciascuna (ore 16.30 la prima; ore 18.00 la seconda) in cui le due rose saranno suddivise in squadra A e squadra B. Infine la sfida all'Aurora Pro Patria, club che partecipa alla Serie C.