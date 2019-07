Buona la prima per la Lazio di Simone Inzaghi nel test amichevole contro l'Auronzo. Triplette di Correa e Luis Alberto, doppiette di Parolo, Caicedo, Acerbi e Patric, in gol anche Leiva, Anderson e Adekanye, oltre a un autogol in favore dei biancocelesti. Inzaghi può sorridere per il 18-0e anche per i nuovi acquisti, Manuel Lazzari e Denis Vavro, protagonisti di una bella prestazione. Contro la squadra veneta (seconda categoria) i biancocelesti scendono in campo con il solito 3-5-2. Fra i pali il giovane Guerrieri, davanti a lui Vavro, Acerbi e Patric. Poi Lazzari (tante discese palla al piede) e Lulic sulle corsie laterali, al centro Parolo, Leiva e Luis Alberto. Correa e Caicedo a completare l'attacco. Dopo le otto reti segnate nel primo tempo, Inzaghi ha cambiato qualcosa nell'intervallo: dentro Adamonis, Silva, Wallace, Cataldi, Anderson e Adekanye. Quest'ultimo si divora diverse occasioni durante la gara, ma poi nel finale riesce a segnare una rete quasi liberatoria e a servire un buon assist per Patric.

"Daje Sinisa"

L'emozione più bella, però, è venuta dagli spalti: "Daje Sinisa non mollare”. Questo lo striscione mostrato dai tifosi della Lazio presenti sugli spalti. Un gesto concreto, parole che - nel loro piccolo - aiutano. Nella sua battaglia contro la leucemia l'allenatore serbo avrà bisogno del supporto di tutti, specie di coloro che lo hanno spinto nei suoi sei anni da calciatore nella Roma biancoceleste. Quasi 200 partite con la Lazio, sembrava ieri. Il presente è molto più duro, ma Sinisa non è da solo.