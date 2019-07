Il club ha inserito, come sempre, il nome dell'allenatore nella distinta da consegnare all'arbitro e ai giornalisti per l'amichevole vinta per 5-0 con lo Sciliar. A Castelrotto sono comparsi numerosi striscioni di incoraggiamento per Mihajlovic che martedì prossimo si ricovererà in ospedale per iniziare le terapie contro la leucemia

