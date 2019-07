L'allenatore del Bologna dovrà fermarsi per sottoporsi ad alcune cure. In una conferenza stampa ha rivelato il suo stato di salute: "Ho la leucemia. Le mie non sono lacrime di paura. Vincerò. Non vedo l'ora di cominciare, prima inizio le cure, prima finisco. È una malattia in fase acuta, ma attaccabile". Il dottor Nanni: "Sinisa starà vicino alla squadra. Le cure oggi permettono di guarire in tempi brevi"

