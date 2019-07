Dal 2020 la Juventus, quella vera, sarà solo su Pro Evolution Soccer. Il videogioco di calcio sviluppato dalla Konami, principale competitor di Fifa, avrà l’esclusiva su nome, logo e divise ufficiali del club bianconero. Merito di una partnership tra la società campione d’Italia e l’azienda con sede a Tokyo. Su Pes Cristiano Ronaldo, il prossimo acquisto juventino Matthjis de Ligt e gli altri campioni della rosa a disposizione di Maurizio Sarri saranno molto più simili alla realtà rispetto al prodotto della EA Sports. Non solo le maglie originali, non sono il nome (su Fifa la Juve diventerà Piemonte Calcio), ma anche il profilo dei giocatori: merito della tecnologia full body 3D scan, che riprodurrà quasi alla perfezione la fisionomia dei calciatori bianconeri. Su Pes 2020 sarà in esclusiva anche l’Allianz Stadium e Miralem Pjanic sarà testimonial della copertina.

"Il nostro principale obiettivo è lavorare con le nuove generazioni, essere innovativi – ha spiegato Giorgio Ricci, responsabile della revenue generation di Juventus -. I videogiochi sono molto importanti per la diffusione del nostro marchio nel mondo. Inoltre nel nostro J-Hotel le stanze dei giocatori sono dotate di televisore per poter giocare ai videogiochi e scaricare la tensione". Da quest'anno nelle sale dell'albergo ci sarà solo Pro Evolution Soccer. L’accordo Konami-Juve costringerà i tifosi bianconeri ad acquistare in massa Pes? Se vorranno utilizzare la Juventus in versione originale, la risposta è solo una. L'alternativa su Fifa è scegliere il Piemonte Calcio.