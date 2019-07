Una sfida di grande fascino nella realtà, praticamente impossibile però da riprodurre nella finzione. Juve e Liverpool saranno due delle grandi favorite alla prossima Champions, ma i tifosi avranno qualche possibilità di assistere allo scontro diretto solo dal vivo. Sui videogame, invece, gli appassionati dovranno trovare un'alternativa. I Reds, infatti, hanno annunciato sul proprio account Twitter una partnership esclusiva con Ea Sports, concedendo loro i propri diritti d'immagine. Il Liverpool, dunque, sarà presente solo su Fifa 2020. In questo modo la società statunitense ha risposto alla mossa effettuata ieri dalla Konami, ovvero l'accordo di esclusività arrivato con la Juventus. Nome, logo e divise ufficiali dei bianconeri saranno disponibili solo su Pro Evolution Soccer, mentre su Fifa si chiameranno "Piemonte calcio". La casa di videogame giapponese dovrà ora occuparsi dello stesso problema per ciò che riguarda la squadra di Klopp: come si chiameranno su Pes i campioni d'Europa? Possibile un ritorno all'antico, ovvero alle prime versioni del videogame, quando non possedeva i diritti d'immagini del club inglese e quest'ultimo veniva denominato "Merseyside Reds". Ciò che è sicuro è che nessun utente avrà l'opportunità, né su Fifa né su Pes, di mettere alla prova le proprie capacità in un Juventus-Liverpool qualsiasi. Il match tra i campioni d'Italia e i campioni d'Europa sarà una possibile esclusiva concessa solo ... al mondo reale.