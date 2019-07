La cover: accanto a Messi, Pjanic e Gnabry ecco McTominay

Grande curiosità era stata riservata anche alla copertina ufficiale dell'edizione standard di eFootball PES 2020, sulla quale trova posto lo juventino Miralem Pjanic insieme alla stella del Barcellona Lionel Messi e al talento del Bayern Monaco Serge Gnabry. A completare la copertina, con un ruolo dal peso specifico notevole per la giovane età e per un curriculum ancora tutto da scrivere, il centrocampista del Manchester United Scott McTominay, 22enne inglese naturalizzato scozzese che dal 2016 ad oggi ha raccolto con i Red Devils 34 presenze in partite ufficiali. "A partire da Messi, che non è nuovo ad essere sulla cover del gioco, fino a Gnabry, Pjanic e McTominay, che hanno tutti un enorme seguito a livello mondiale - le parole di Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami - crediamo che eFootball PES 2020 sarà qualcosa di eccezionale per tutti, non importa quale sia la squadra preferita dagli utenti". La presenza del logo ufficiale della Serie A sulla maglia di Pjanic aveva lasciato supporre che la Konami avesse acquisito i diritti del massimo campionato italiano, ma al momento non ci sono annunci ufficiali sul tema.