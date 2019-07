Vigilia di Inter-Juventus all'insegna del buonumore per Antonio Conte. L'allenatore nerazzurro, che mercoledì a Nanchino affronterà la sua ex squadra, era apparso già più sereno e sorridente in conferenza stampa rispetto all'ultima uscita in occasione della quale aveva sollecitato la società a muoversi sul mercato. "Non avevo bisogno di essere rassicurato - ha detto stavolta - col presidente e i dirigenti abbiamo parlato in modo molto sereno". Una serenità che ha caratterizzato anche un simpatico episodio avvenuto con un tifoso cinese, uno dei tanti arrivati nel ritiro nerazzurro per un strappare un autografo alla squadra e all'allenatore. Dopo avergli firmato la maglia infatti, Conte ha dato un buffetto al tifoso facendogli credere per un istante che stesse autografando anche il suo viso. Lo scherzetto si è concluso con un sorriso e un caloroso abbraccio con il tifoso, il tutto immortalato dal profilo dell'Inter su Twitter che ha pubblicato il video e ha scritto: "Autografo con... dedica di Antonio Conte".