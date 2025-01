Come sta Buongiorno?

"Ha iniziato questa settimana a lavorare in gruppo. Ha perso un bel po' di massa muscolare e stiamo cercando di rimetterlo in pista. In certe situazioni è importante il feedback col calciatore, non mi piace forzarli al rientro. Anche io ho avuto tanti infortuni in carriera e so che vanno autogestiti anche a livello mentale. Non so quando tornerà, è tutto molto soggettivo, ascolteremo il ragazzo".