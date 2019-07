Ritiro e prime amichevoli. Ma adesso per il nuovo Napoli di Ancelotti si fa sul serio. Alla luce dei nomi delle avversarie delle prossime amichevoli, saranno dei veri e propri test per gli azzurri in vista della nuova stagione. Il primo appuntamento è al Murrayfield Stadium di Edimburgo dove il Napoli affronterà il Liverpool. Fischio d'inizio domenica 28 luglio alle ore 18. Sette giorni dopo sarà la Francia e il Velodrome di Marsiglia ad ospitare l'amichevole con il Marsiglia. Si gioca domenica 4 agosto alle 21.

Infine il doppio confronto contro il Barcellona, una sorta di andata e ritorno lontano dall'Europa. Nella notte tra il 7 e l'8 agosto (ore 1.30) a Miami (Hard Rock Stadium) si giocherà la prima sfida. Per il ritorno, sabato 10 agosto, ci si sposta ad Ann Arbor (Michigan Stadium): diretta dalle 23.

Tutte le paritte saranno trasmesse live su Sky in Pay per View. Per info: vai su Primafila, seleziona la partita e segui le istruzioni che compaiono a video. E’ possibile acquistare con telecomando, SMS, chiamando il numero dedicato 199100200 e dal Fai da Te.

Il calendario delle amichevoli

Napoli-Liverpool: domenica 28 luglio, ore 18, Murrayfield Stadium di Edimburgo

Marsiglia-Napoli: domenica 4 agosto, ore 21, Stadio Velodrome di Marsiglia

Barcellona-Napoli: notte tra i 7 e l'8 agosto , ore 1.30, Hard Rock Stadium di Miami

Napoli-Barcellona: sabato 10 agosto, ore 23, Michigan Stadium di Ann Arbor (Michigan)

Intanto oggi il Napoli affronta nel ritiro di Dimaro la Cremonese: la partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A alle 17.30. Replica su Sky Sport Uno alle 21.30.