L’Inter è tornata subito al lavoro dopo il successo ai rigori con il Tottenham nell'ultima sfida di International Champions Cup. Partita amichevole ad Appiano Gentile contro la Pro Sesto (squadra di Serie D) per i calciatori che hanno giocato meno minuti nella gara di Londra, assieme a chi non era stato convocato per la partita e ad alcuni giocatori della Primavera. L’amichevole ha evidenziato che Lautaro Martinez è già pronto per l’inizio di stagione, che vedrà i nerazzurri impegnati con il Lecce per la prima giornata di Serie A. L’attaccante argentino è andato a segno tre volte in amichevole, con Vecino e Politano che hanno costruito il 5-1 finale. Al di là del gol buone risposte per l’uruguaiano, che era tornato con qualche acciacco dagli impegni con la nazionale. Nel fine settimana l’Inter scenderà nuovamente in campo per un altro test, a Valencia contro gli spagnoli, sabato alle 21:30.