Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista dell’esordio della Lazio in Serie A. Nel test amichevole disputato domenica 18 agosto tra la squadra biancoceleste e la formazione Primavera, infatti, si è fermato Manuel Lazzari, uno dei nuovi acquisti arrivati in questa sessione estiva di calciomercato. Problema alla mano destra per l’esterno ex Spal, che ha subìto un infortunio al metacarpo nel corso di un contrasto con un avversario. Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il giocatore alla clinica Paideia hanno evidenziato la reale entità del problema: frattura del terzo metacarpo per Lazzari, che verrà operato.

Le parole del medico sociale

Del problema accusato da Lazzari aveva parlato prima degli esami il medico sociale della Lazio Claudio Meli, il quale al termine del test di allenamento contro la Primavera era intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Manuel Lazzari ha subìto un trauma non da impatto diretto – aveva spiegato il dott. Meli -, ma di tipo distorsivo sub-lussativo al metacarpo. Attualmente il giocatore si trova in clinica per sottoporsi ad una radiografia, sarà possibile effettuare una diagnosi più mirata soltanto dopo questo esame. Finché non ci sarà l’esito della radiografia, non ci si potrà esprimere più di tanto. La speranza è che si tratti di un problema limitato, valuteremo se ci saranno lesioni ossee. Al momento il dolore iniziale si è attenuato e la mano è più sgonfia. Al giocatore è rimasto il dito bloccato nella maglia di un avversario durante un contrasto. Questi solitamente sono più traumi lussativi distorsivi, ma ciò non implica che una forte distorsione non possa dare anche un danno osseo da trazione". Ancora incerti i tempi di recupero del giocatore.