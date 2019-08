SASSUOLO-SAMPDORIA, domenica 1 settembre, ore 20.45 (ESCLUSIVA SKY SPORT)

Dimenticare la sconfitta dell'esordio è il diktat di queste due squadre: Sassuolo ko a Torino, Samp superata per 3-0 in casa dalla Lazio. Al Mapei Stadium, l'ultima volta, è terminata 5-3 per gli ospiti, che non hanno mai vinto per due volte di fila contro i neroverdi in Serie A e in trasferta non trovano i tre punti da quella partitta giocata nel marzo 2019. In casa il Sassuolo non ha però un buon cammino da 16 partite a questa parte: due sole vittorie interne, con 10 pareggi e 4 sconfitte. Ex della partita è l'allenatore della Sampdoria Eusebio Di Francesco, che ha guidato il Sassuolo in Serie A per 146 partite (50V, 40N, 56P), con una media di 1.3 punti a partita. Da avversario, Di Francesco non ha mai perso contro il Sassuolo: due vittorie e un pareggio. Per mantenere intatta la statistica, potrebbe affidarsi a Fabio Quagliarella: il capocannoniere dello scorso campionato non trova la via del gol da tre partite in Serie A.