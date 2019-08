T-shirt, gilet di jeans, coppola e occhiali da sole. Su Instagram il selfie dell'allenatore del Bologna. Telefono in mano, il sorriso della moglie Arianna e la frase: "Conta i fiori del tuo giardino, mai le foglie che cadono". È il primo scatto di Mihajlovic dopo la fine del primo ciclo di cure contro la leucemia. Da poco il serbo è stato dimesso dall'ospedale: "Buone condizioni generali, niente complicazioni". Per lui un periodo di riposo prima della seconda fase. Mihajlovic aveva già sorpreso tutti andando in panchina nella prima di campionato contro l'Hellas a Verona. Poi il recentissimo allenamento a Casteldebole con la sua squadra, a cinquanta giorni di distanza dall'ultima volta. Nel frattempo la foto ha già raccolto tantissimi apprezzamenti e tanti commenti di incoraggiamento sui social, anche grazie alle figlie, Virginia e Viktorija, che hanno condiviso lo scatto. Questa sera è invece in programma la partita contro la Spal, esordio stagionale in casa per il suo Bologna.