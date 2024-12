Lookman: "Di nuovo primi, un'altra gara è andata"

"Non è mai facile giocare queste partite, sono punti importanti". Ademola Lookman, a segno anche contro l'Empoli, esalta il successo che riporta la Dea al primo posto in campionato: "De Ketelaere ha avuto una serata magica stasera e l’ha risolta - ha aggiunto l'attaccante nigeriano che, nel pre-partita, ha festeggiato davanti ai tifosi la conquista del Pallone d'Oro africano -. Era molto importante vincere per noi, siamo di nuovo in testa e un’altra partita è andata. Ora ci focalizziamo sulla prossima partita e poi vedremo".