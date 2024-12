Le parole dell'allenatore dei bergamaschi dopo il successo sull'Empoli: "Secondo me abbiamo fatto un'ottima gara, perché rivincerla è stata un grande merito - ha spiegato -. 11 vittorie di fila? Quest'anno ci sono cinque-sei squadre in una partita. De Ketelaere è in fiducia, l'infortunio di Retegui non sembra grave"

Si è faticato più del previsto ma alla fine, con le unghie e con i denti, l'ostacolo Empoli è caduto e per l'Atalanta è arrivata un'altra vittoria e di nuovo il primato della classifica. Sono 11 i successi consecutivi in campionato per i bergamaschi, come avevano fatto negli anni recenti Inzaghi con l'Inter e Spalletti col Napoli prima di vincere lo scudetto. "Questa è statistica, ma quando loro hanno fatto 11 vittorie di fila hanno preso 10 punti di vantaggio su tutti, invece quest'anno ci sono cinque-sei squadre nel giro di una o due partite - ha detto Gasperini a Sky Sport dopo la partita -. Secondo me abbiamo fatto una grande partita: abbiamo preso un gol sulla rimessa laterale e siamo stati sorpresi perché guardavamo un pallone in tribuna, poi c'è stato il rigore nel momento in cui avevamo ribaltato la partita, i famosi rigori del Var molto discutibili, e riuscire a rivincerla per me è stato un grandissimo merito".