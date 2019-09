E' successo ancora. Un episodio di ignoranza e razzismo allo stadio. È accaduto domenica sera a Cagliari: mentre Lukaku stava battendo il rigore che ha portato in vantaggio l’Inter, i microfoni a bordo campo hanno riportato degli ululati e le immagini i soliti gesti volgari.

Una parte minoritaria, nettamente, del pubblico cagliaritano, ma non si può più attendere oltre: i razzisti vanno identificati con le tecnologie che lo consentono e mandati via dallo stadio per sempre.

Vediamo come nello speciale di Alessandro Alciato che è andato alla scoperta dei sistemi di videosorveglianza dei tre stadi che, da questo punto di vista, sono all’avanguardia in Italia e ha realizzato un approfondimento dal titolo “Primo Stadio – Da dove riparte la sicurezza negli impianti italiani”.

Gli impianti in questione sono lo stesso Allianz Stadium (il cui sistema di telecamere è stato fondamentale per il riconoscimento del tifoso poi bandito), il Mapei Stadium di Reggio Emilia e la Dacia Arena di Udine.

In particolar modo, si cercherà di capire come le telecamere siano in grado di riconoscere chi commette gesti e reati che negli stadi non dovrebbero esistere, dando così la possibilità alle autorità competenti di poter agire e prendere i provvedimenti più appropriati nel minor tempo possibile.

L'inchiesta "Primo Stadio" è in onda oggi su Sky Sport 24.