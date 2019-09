Antonio Conte va di corsa e non vuole che la sua Inter abbassi la guardia dopo aver vinto le prime due partite in campionato. L'allenatore ha fissato doppie sedute di allenamento durante la pausa per le Nazionali pretendendo il massimo da chi è rimasto ad Appiano Gentile.

Sanchez 'vede' l’Udinese

Oggi si è rivisto Alexis Sanchez alla Pinetina: il giocatore è rientrato dopo aver giocato l'amichevole Cile-Argentina che ha visto in campo anche Lautaro Martinez. Sanchez è rientrato in anticipo rinunciando al test tra Honduras e Cile. Sabato sera a San Siro arriva l'Udinese per l'anticipo della terza giornata di Serie A: Sanchez potrebbe fare il suo esordio proprio contro la sua ex squadra. Lautaro sarà impegnato nel test Argentina-Messico in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì e poi dovrà fare i conti con il viaggio intercontinentale per rientrare