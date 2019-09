Fiorentina-Juve, le chiavi tattiche della sfida

Il video qui sopra mostra tre occasioni, a inizio gara, in cui Matuidi si è mosso istantaneamente in avanti, creando una soluzione in profondità (tra cui una che porta a un’occasione per Ronaldo).

Dopo la gara di esordio col Parma, in cui si era soprattutto preoccupato di dare equilibrio difensivo, col Napoli Matuidi è parso molto più coinvolto, e con ottimi risultati, anche nella risalita del campo, permettendo alla Juve di bilanciare il possesso e non rendersi troppo prevedibile con il palleggio esasperato sulla catena di destra. In quella zona si è perfettamente ambientato Khedira, decisamente più coinvolto in entrambe le fasi rispetto agli ultimi due anni, in cui era sostanzialmente divenuto un attaccante ombra, poco partecipe alla manovra.

Tra gli altri fattori determinati delle prime due partite della Juventus possiamo menzionare i compiti di cucitura di Higuain e l'abilità palla al piede di Douglas Costa, che sembra pronto a disputare la stagione più elettrizzante della carriera.

L’intensità farà la differenza

Entrambe le squadre hanno dato il loro meglio nella prima parte delle gare disputate, per poi subire particolarmente un calo psico-fisico nei pressi dell’ora di gioco. Se la Juve ha dalla sua parte una maturità (tecnica e mentale) differente per poter assorbire eventuali flessioni, oltre a una panchina lunga, la Fiorentina rischia molto di più. Si preannuncia una sfida interessante dal punto di vista del pressing, dato che entrambe prediligono riaggredire immediatamente a palla persa nelle zone più avanzate. La differenza è che la Fiorentina sembra dare il suo meglio quando l’azione parte dai piedi dell’avversario, mentre la Juve è abile a sfruttare la grande densità di uomini in zona palla per riconquistare al più presto la sfera.

In entrambi i casi l’intensità sarà decisiva per non consentire all’avversario di venire fuori ed esporre qualche insicurezza (a oggi perfettamente comprensibile) dei rispettivi sistemi difensivi. Per la Fiorentina sarà cruciale controllare a dovere i movimenti delle mezzali juventine: portando tanti uomini in pressing alto, il rischio è quello di scoprire lo spazio alle spalle di Pulgar e Castrovilli e far banchettare Matuidi e Khedira tra le linee. Per la Juventus sarà invece fondamentale vincere ogni duello individuale che si verrà a creare a palla persa, soprattutto tra i suoi difensori e le punte viola, per stroncare sul nascere le ripartenze lunghe. Sarà un test abbastanza impegnativo per valutare anche a che punto è l’affinità della nuova linea difensiva, orfana di Chiellini e De Sciglio ma con Danilo e de Ligt decisi a dimostrare di essere all’altezza di una delle difese tradizionalmente più solide d'Europa.