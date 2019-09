Napoli e Cagliari arrivano come meglio non si potrebbe alla sfida che li vede contrapposti. Gli azzurri sono reduci dal largo successo in casa del Lecce, i sardi invece hanno saputo imporsi nel finale contro il Genoa, conquistando tre punti importanti, i primi davanti al proprio pubblico.

Napoli, proseguono le rotazioni

Carlo Ancelotti ne aveva cambiati otto al Via del Mare, rispetto alla gara di Champions League con il Liverpool. È molto probabile dunque che proseguano le rotazioni e che quindi si rivedano diversi calciatori che non sono partiti dal primo minuto a Lecce. In porta torna Alex Meret, così come in difesa dovrebbero tornare Di Lorenzo e Mario Rui sugli esterni. Da verificare le condizioni di Kostas Manolas, che lunedì si è allenato ancora a parte dopo il problema muscolare accusato prima della trasferta pugliese. Non dovrebbe fermarsi invece Koulibaly. A centrocampo sono pronti Allan e Younes, che sono rientrati regolarmente in gruppo, con Fabian Ruiz e Callejon a completare la linea a quattro. In attacco, spazio ai “piccoli” Mertens e Lozano.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Younes; Mertens, Lozano. All. Ancelotti.

Cagliari, Rog torna al San Paolo

In vista della partita col Napoli, Maran è costretto ad un cambio obbligato a centrocampo dove uno degli ex, Luca Cigarini, non sarà della partita. A prendere il suo posto dovrebbe essere l’uruguaiano Christian Oliva, che sarà affiancato da Nandez e Ionita. Sulla trequarti Castro dovrebbe lasciare il posto a Rog, che torna al San Paolo, mentre confermata la coppia d’attacco composta da Simeone e Joao Pedro, con quest’ultimo che potrebbe anche arretrare in linea con Rog per dare un atteggiamento maggiormente difensivo alla squadra. In porta ci sarà ancora Olsen, mentre in difesa sperano in una maglia da titolare Pinna, Klavan e Lykogiannis. Ballottaggi che saranno risolti soltanto nelle ore precedenti alla partita.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Ceppitelli, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Rog; Joao Pedro, Simeone. All. Maran.