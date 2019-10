11 anni ininterrotti di sfide

Da quel settembre 2008 fanno 11 anni filati in cui Godin e Ronaldo si affronteranno: il portoghese raggiungerà il rivale nella Liga passando al Real Madrid nell'estate 2009 e a distanza di un anno quasi esatto dal primo scontro (è il 23 settembre 2009) "battezzerà" Godin con un gol segnato dopo appena 2' di gioco di Villarreal-Real Madrid (finale 0-2). L'assist è di Sergio Ramos (un altro "nemico" ricorrente, per Godin), al suo fianco in attacco c'è Higuain. Dalla stagione seguente inizia l'era dei derby di Madrid (26 in tutto quelli con entrambi presenti in campo) durata 9 campionati, con i primi 4 in cui vince solo Ronaldo: 6 gol nel parziale per lui, che in un'occasione porta persino l'avversario all'espulsione. Quando per Godin pare evidente che incrociare Ronaldo sia una specie di maledizione, iniziano a ribaltarsi le sorti, ed è curioso che la prima vittoria in campionato per lui su Cristiano sia un 1-0 firmato dal compagno di reparto, ed ex interista, Miranda. Poi, quando CR cambia campionato, occorre una mano del destino perché la frequentazione si prolunghi, ed ecco il doppio scontro di Champions tra Atletico e Juventus di un anno fa a riunirli. Senza considerare il Mondiale...