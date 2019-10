Il Milan riparte da Stefano Pioli: si attende solo l’ufficialità, ma sarà lui il prossimo allenatore rossonero dopo Giampaolo. Pioli è arrivato attorno alle 10 nella sede del Milan, poi ci sarà la firma per un contratto biennale e l'ufficialità.

Ore 11.44 - Il Milan ha trovato l'accordo definitivo con stefano Piloli - riferisce l'Ansa - . L'allenatore che sostituisce Giampaolo sarà presentato alle ore 13 a Casa Milan.



Ore 11.30 - Nel pomeriggio il primo allenamento alla guida dei rossoneri. È lui, dunque, l’uomo scelto dalla dirigenza per cercare di dare la svolta ad un inizio di stagione turbolento.



Ore 10.30 - Pioli era fermo da sei mesi, dopo essersi dimesso dalla Fiorentina lo scorso aprile. In carriera ha allenato anche l’Inter, nella stagione 2016/17: subentrato durante la sosta per le nazionali di novembre, fu però in quel caso sollevato dall’incarico ad inizio maggio, senza terminare il campionato. Il suo miglior piazzamento resta il terzo posto con la Lazio conquistato nell’annata 2014/2015.

Ore 10 - L’ipotesi di esonerare Marco Giampaolo aveva assunto concretezza dopo la sconfitta rimediata in campionato con la Fiorentina, la terza consecutiva. La sfida col Genoa era l’ultima spiaggia per l’allenatore e, nonostante la vittoria conquistata al Ferraris, le difficoltà mostrate dalla squadra hanno convinto la società ad optare in ogni caso per il cambio in panchina.



Ore 9 - La prima opzione era Luciano Spalletti, che doveva però risolvere il proprio contratto con l’Inter. Tuttavia, il mancato raggiungimento di un accordo tra l’allenatore e i nerazzurri ha portato il Milan a virare su Pioli, che era stato già contattato anche da Sampdoria e Genoa.