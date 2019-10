Gazidis spiega la scelta Pioli

"Per prima cosa voglio ringraziare Giampaolo e lo staff di riferimento. È un bravissimo allenatore e sono convinto avrà una grande carriera. Questa decisione non è stata presa a cuor leggere. Abbiamo messo al primo posto il club, campiamo la frustrazione dei nostri fan. Stiamo intraprendendo un viaggio che non sarà facile. Alla fine affrontiamo una realtà che non possiamo ignorare. Abbiamo ereditato un club che abbiamo dovuto salvare dalla bancarotta. Abbiamo rischiato la retrocessione in Serie D, stiamo lavorando per riportare in alto il Milan. Non dico a cuor leggero tutto questo, è una strada difficile ed è necessario attendere. Faremo altri errori, ma voglio assicurarvi che siamo determinati"