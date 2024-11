Inchiesta ultras Milan e Inter, atti in procura Figc: aperta indagine sportiva

Abodi: "Mi aspetto che la federcalcio prenda una posizione"

Proprio in queste ore il ministro dello sport Andrea Abodi si era espresso auspicando "un segnale dalle istituzioni del mondo del calcio perché non venga sottovalutato il tema e che la federazione prenda una posizione perché la giustizia sportiva non è un doppione di quella ordinaria. Ne ho parlato anche con i vertici federali". "Non mi aspetto sanzioni – ha proseguito il ministro -, ma le norme federali e sportive prevedono che non ci siano rapporti, soprattutto di questo tipo, tra tesserati e delinquenti sotto forma di tifosi. Questo non è fenomeno passeggero e non riguarda solo Milano. E' un fenomeno drammatico, non è l’esuberanza di una curva. Non parliamo solo di razzismo. Parliamo di criminalità organizzata che si inserisce nelle maglie del tifo, che ha generato morti e accumulato risorse finanziarie".