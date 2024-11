Due turni di stop a Gasperini: salta Roma e Milan

Due turni di stop a Gasperini, che non sarà in panchina nei big match contro Roma e Milan. Gasp era stato espulso nel secondo tempo dell'ultima partita vinta in casa del Parma: Il tecnico, si legge nel dispositivo, ha "al decimo minuto del secondo tempo - all'atto del provvedimento di ammonizione - rivolto reiteratamente al quarto uomo epiteti insultanti, proseguendo in tale atteggiamento anche mentre abbandonava il terreno di gioco". Dovrà anche pagare un'ammenda di 10mila euro.